Vacaciones: ¿Se pueden cambiar los días de feriado legal por dinero?

26 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Todo trabajador en Chile tiene derecho a un período de vacaciones al año para reponer energías físicas y mentales. Son obligatorias y su duración es de 15 días hábiles por cada 12 meses trabajados con un mismo empleador.

Si bien la legislación laboral permite acumularlas, existe la duda sobre si se puede renunciar a ellas a cambio de una compensación económica, un caso donde la normativa vigente establece reglas claras sobre su uso.

¿Puedo cambiar mis vacaciones acumuladas por dinero?

De acuerdo al portal especializado Buk, la compensación de dinero está prohibida mientras el contrato esté vigente. Solo se pueden pagar en el finiquito, al término de la relación laboral (feriado proporcional).

En este caso, el cálculo se hace en base a los días corridos y no hábiles. Es decir, en el conteo de remuneraciones, se considera la jornada laboral de lunes a viernes, los sábados, domingos y festivos.

¿Cuántas vacaciones se pueden acumular?

El trabajador solo puede acumular hasta dos períodos vacacionales consecutivos (30 días hábiles), permitiendo hacer uso de una o ambas bajo acuerdo.

Si las partes no llegan a pactar una fecha de salida, es obligatorio que el empleador otorgue el período de descanso más antiguo antes de que se genere un tercer permiso vacacional.

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