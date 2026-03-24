Vacaciones: Este es el máximo de periodos que puedes acumular

24 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Los períodos de vacaciones son un derecho irrenunciable para los trabajadores, con posibilidad de obtenerlas tras un año de labores con un mismo empleador.

Si bien muchas personas deciden acumularlas para tener un mayor tiempo de descanso más adelante, la legislación chilena fija límites muy precisos e impide posponer el reposo de forma indefinida.

¿Cuántos períodos de vacaciones se pueden acumular?

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), el personal tiene la opción de juntar hasta dos períodos consecutivos de descanso, siempre bajo acuerdo entre ambas partes.

Si llegan a acumularse dos permisos vacacionales, el empleador está obligado a otorgar el primero antes de completar el año que genere el derecho a un nuevo período.

De no ser así, la acumulación de un tercer período constituye una infracción, la cual puede ser sancionada con multa administrativa.

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