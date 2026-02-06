Feriado progresivo: ¿En qué casos se pierden los días de descanso acumulados?

06 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El feriado progresivo, conocido como vacaciones progresivas, es un derecho de los trabajadores que permite sumar un día extra de descanso por antigüedad, y cuyos requisitos de acceso son regulados por el Código del Trabajo.

No es un beneficio permanente, ya que puede extinguirse por motivos específicos. Depende de la estabilidad con un mismo empleador y el cumplimiento de las reglas para obtenerlo.

¿Cómo obtener el derecho al feriado progresivo?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que para hacer válido este beneficio, el trabajador necesita tener al menos 10 años trabajados (120 cotizaciones previsionales) en total, con el actual o anteriores empleadores. Solo debe cumplir esto una vez.

Después de que complete la década laboral, debe sumar tres años de antigüedad con la misma empresa para ganar el día extra. Así, la base de vacaciones incrementa en un día de descanso adicional cada tres años.

¿Cómo se pierde el feriado progresivo acumulado?

La DT señala que si el empleado cambia de empresa, perderá automáticamente los días de descanso extra que acumuló.

Para recuperarlos solo basta con tener nuevamente tres años trabajados con el nuevo empleador, siempre que haya gozado antes de este derecho.

Todo sobre Vacaciones