Subsidio Eléctrico: ¿Cuánto dinero recibo si en mi casa hay dos integrantes?

05 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Las boletas de electricidad de familias con cierto grado de vulnerabilidad pueden disminuir gracias al Subsidio Eléctrico.

Este es un beneficio gubernamental, regido por el Ministerio de Energía, que otorga un descuento semestral en las cuentas de luz, entregado en 6 cuotas.

Los resultados de la cuarta convocatoria, que se realizó recientemente, se conocerán a partir del próximo jueves 12 de febrero. Los descuentos derivados de esta iniciativa se reflejarán en la cuenta de electricidad desde febrero de 2026, según lo reseñado por el sitio web oficial, donde se amplían todos los detalles al respecto.

¿Cuánto reciben por Subsidio Eléctrico los hogares de dos integrantes?

El valor del descuento concedido a través del Subsidio eléctrico se calcula de acuerdo a la cantidad de integrantes que haya en el hogar destinatario. Si hay 2 o 3 integrantes, se otorgarán descuentos por $39.348.

En el caso de que haya 4 o más integrantes, se descontarán $54.486. Pero si el núcleo familiar está integrado por una sola persona, el descuento sería de $30.270.

Al tener acceso al beneficio transitorio, hay que tener en cuenta que las empresas y cooperativas eléctricas disponen de períodos de facturación diferentes. En consecuencia, la fecha de aplicación de la deducción dependerá de los plazos estipulados por la compañía que le preste el servicio eléctrico a los destinatarios.

Condiciones para solicitar el beneficio

El subsidio eléctrico puede ser recibido por mayores de 18 años que integren el Registro Social de Hogares y que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos:

Integrar un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente, según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025.

Es necesario que los interesados sean clientes residenciales (sean arrendatarios o propietarios) y que estén al día con el pago de las boletas eléctricas al 22 de diciembre de 2025.

