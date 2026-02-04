¿Buscas trabajo?: Conoce las vacantes disponibles que hay en Levi's

04 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Si bien muchos chilenos y chilenas se encuentran disfrutando de sus vacaciones de verano, otros ven esta época estival como una buena opción para encontrar una oportunidad laboral.

Levi Strauss & Co más conocida como Levi's, es una histórica marca de ropa, especializada en la confección de prendas de vestir, sobre todo, pantalones estilo vaquero, aunque con el paso del tiempo, son cada vez más las prendas que comercializa la firma.

La marca ofrece diferentes ofertas laborales para aquellas personas que andan buscando nuevos horizontes o encontrar un empleo.

Las ofertas laborales que ofrece Levi's

A través del portal Trabajando, Levi's tiene algunas vacantes disponibles, las cuales son principalmente en la Región Metropolitana, pero también hay en regiones.

En concreto, algunas de las oportunidades laborales son las siguientes:

Bodeguero/reponedor Part Time - Peñuelas

Cajeros/as full time - Costanera Center

Store Manager - jefe de tienda Levi's Espacio Urbano - Viña del Mar

Vendedor part time - Mall Barrio Independencia

Subjefe de ttienda- Mall Arauco Maipú

Si quieres revisar otras vacantes, solo debes ingresar al siguiente enlace (clic acá). En el portal Trabajando, podrás conocer todos los detalles, requisitos de las ofertas laborales disponibles y también los beneficios que proporciona la empresa.

Para postular, debes tener una cuenta en el portal, iniciar sesión y hacer clic en "Postula fácil", pestaña que se puede ver en cada vacante disponible.

