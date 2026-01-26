Abastible busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales que tienen disponibles y cómo postular a ellas
- Por Lucas Figueroa
Una de las empresas más reconocidas en cuanto a la comercialización de gas licuado es Abastible, compañía que actualmente está buscando trabajadores en Santiago y La Serena.
Las oportunidades disponibles abarcan cargos vinculados a datos, gestión de proyectos, mejora continua y áreas comerciales.
El foco de las ofertas está puesto en profesionales que busquen integrarse a una empresa, que, según dicen desde la misma, está orientada en la innovación, la experiencia de clientes y el crecimiento sostenible del negocio.
¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?
Las vacantes actualmente abiertas son:
- Big Data Engineer
- Analista de Lectura Medidores
- Project Management Office (PMO) – Experiencia de Clientes
- Ingeniero/a de Mejora Continua
- Ejecutivo/a Comercial Pyme
- Ejecutivo/a Comercial
- Jefe de Ventas Envasado – La Serena, Región de Coquimbo
- Jefe Comercial Granel
¿Cómo postular?
Si deseas postular a alguna de las vacantes en Abastible, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn de la empresa, donde se encuentran todas las oportunidades disponibles (haz clic aquí).
Las vacantes se muestran en el lado izquierdo de la pantalla, y al seleccionar cada una podrás ver sus requisitos, funciones y descripción del cargo.
Para postular, haz clic en "solicitud sencilla", completa la información solicitada y adjunta tu currículum, todo directamente en la misma plataforma.
