Abastible busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales que tienen disponibles y cómo postular a ellas

Una de las empresas más reconocidas en cuanto a la comercialización de gas licuado es Abastible, compañía que actualmente está buscando trabajadores en Santiago y La Serena.

Las oportunidades disponibles abarcan cargos vinculados a datos, gestión de proyectos, mejora continua y áreas comerciales.

El foco de las ofertas está puesto en profesionales que busquen integrarse a una empresa, que, según dicen desde la misma, está orientada en la innovación, la experiencia de clientes y el crecimiento sostenible del negocio.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?

Las vacantes actualmente abiertas son:

Big Data Engineer

Analista de Lectura Medidores

Project Management Office (PMO) – Experiencia de Clientes

Ingeniero/a de Mejora Continua

Ejecutivo/a Comercial Pyme

Ejecutivo/a Comercial

Jefe de Ventas Envasado – La Serena, Región de Coquimbo

Jefe Comercial Granel

¿Cómo postular?

Si deseas postular a alguna de las vacantes en Abastible, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn de la empresa, donde se encuentran todas las oportunidades disponibles (haz clic aquí).

Las vacantes se muestran en el lado izquierdo de la pantalla, y al seleccionar cada una podrás ver sus requisitos, funciones y descripción del cargo.

Para postular, haz clic en "solicitud sencilla", completa la información solicitada y adjunta tu currículum, todo directamente en la misma plataforma.

