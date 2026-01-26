Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Abastible busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales que tienen disponibles y cómo postular a ellas

Una de las empresas más reconocidas en cuanto a la comercialización de gas licuado es Abastible, compañía que actualmente está buscando trabajadores en Santiago y La Serena.

Las oportunidades disponibles abarcan cargos vinculados a datos, gestión de proyectos, mejora continua y áreas comerciales.

Lo más visto de Nacional

El foco de las ofertas está puesto en profesionales que busquen integrarse a una empresa, que, según dicen desde la misma, está orientada en la innovación, la experiencia de clientes y el crecimiento sostenible del negocio.

Ir a la siguiente nota

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?

Las vacantes actualmente abiertas son:

  • Big Data Engineer
  • Analista de Lectura Medidores
  • Project Management Office (PMO) – Experiencia de Clientes
  • Ingeniero/a de Mejora Continua
  • Ejecutivo/a Comercial Pyme
  • Ejecutivo/a Comercial
  • Jefe de Ventas Envasado – La Serena, Región de Coquimbo
  • Jefe Comercial Granel

¿Cómo postular?

Si deseas postular a alguna de las vacantes en Abastible, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn de la empresa, donde se encuentran todas las oportunidades disponibles (haz clic aquí).

Las vacantes se muestran en el lado izquierdo de la pantalla, y al seleccionar cada una podrás ver sus requisitos, funciones y descripción del cargo.

Para postular, haz clic en "solicitud sencilla", completa la información solicitada y adjunta tu currículum, todo directamente en la misma plataforma.

Todo sobre Ofertas Laborales

Leer más de

Notas relacionadas