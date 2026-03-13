El emotivo homenaje a influencer cervecero fallecido en Algarrobo: Transformó la cerveza independiente en Chile

13 mar. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

La muerte del influencer estadounidense Benjamin “Ben” Wood, cofundador de la reconocida hamburguesería El Honesto Mike, junto a su pareja, María José “Pepa” Duarte, en Algarrobo, significó un duro golpe para la comunidad cervecera independiente.

La pérdida ha sido especialmente sentida porque Wood fue una figura clave en el desarrollo del rubro en Chile, impulsando en 2018 la creación de la Asociación Gremial Nacional de Cerveceros (ACI).

El aporte de "Ben" a la cervecería nacional

Wood llegó a Chile en 2012 y rápidamente se transformó en un referente para los emprendedores vinculados a la cerveza artesanal y a la gastronomía.

Su vasta experiencia adquirida en Estados Unidos lo convirtió en uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado craft chileno, aportando conocimientos técnicos, variedad de estilos y estándares de calidad que marcaron un antes y un después para cerveceros nacionales.

Desde la ACI subrayan que Ben Wood fue uno de los pioneros en la importación de cervezas artesanales estadounidenses, acercando al país nuevos sabores, perfiles y procesos que inspiraron a un gran número de productores locales, según consigna El Mercurio.

Ben Wood y Pepa Duarte

El Día Nacional del Cervecero Independiente

En reconocimiento al impacto y compromiso que Wood tuvo con el rubro, la ACI declaró el 9 de marzo como el Día Nacional del Cervecero Independiente, un gesto que busca preservar su legado y su aporte a la construcción de una comunidad unida y colaborativa.

“La cerveza independiente en Chile se ha construido gracias al trabajo colectivo, al intercambio de conocimiento y a una cultura colaborativa”, señaló Andrés Pérez, presidente de ACI Chile.

“Ben y Pepa representaban ese espíritu: personas generosas, apasionadas por su oficio y siempre dispuestas a apoyar a otros”, agregó.

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Una de las primeras mujeres en rendir importante examen cervecero

Aunque el homenaje está centrado en Wood, la comunidad también destacó la trayectoria de “Pepa” Duarte, jefa de ventas de Cervecería Tropera y figura ampliamente respetada en la industria.

Duarte inició su camino como bartender en Flannery’s y luego desarrolló una extensa carrera comercial en proyectos como Beervana y Tubinger. Además, fue una de las primeras mujeres en Chile en rendir el examen BJCP en 2014, importante certificación internacional de evaluación sensorial de cervezas, hidromiel y sidra.