Dos conocidos influencers gastronómicos entre los fallecidos en Algarrobo: ¿Quiénes son los turistas que murieron ahogados?

10 mar. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado la muerte por inmersión de cuatro personas la tarde del lunes en la playa Grande Mirasol, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso. Entre ellas se encuentra el influencer estadounidense conocido como Ben Wood, quien hace años vivía en Chile y es cofundador de la reconocida hamburguesería "El Honesto Mike", y su pareja.

De acuerdo a lo informado por la Armada de Chile, en el accidente fallecieron dos hombres y dos mujeres, mientras que otra persona fue rescatada y trasladada al Hospital Claudio Vicuña.

¿Quiénes son los cuatro turistas que murieron ahogados?

Todo comenzó a eso de las 19:00 horas, cuando una mujer de aproximadamente 28 años fue arrastrada por el mar, hecho que generó la rápida reacción de su pareja. La mujer es abogada de la Universidad Austral.

"Iba caminando por el borde costero, y cuando la ola la bota, es que la pareja sale en su auxilio", explicó el capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez.

Al ver lo ocurrido, otros tres testigos ingresaron al agua para auxiliarla, sin embargo, también fueron arrastrados por las olas.

La autoridad agregó que estas últimas personas son familiares entre sí. Uno de ellos es un adulto mayor de 77 años, de nacionalidad estadounidense.

También está su hijo, Benjamin Wood, más conocido como Ben Wood (brebajesconbenny en Instagram), un influencer estadounidense dedicado a la gastronomía que hace años vivía en Chile, y fue cofundador de los locales Beervana, Honesto Mike, Alameda Beer Company y Pocha Bang Bang.

Además, su pareja chilena, quien en redes sociales se hacía llamar Pepa Ureta, figura entre los fallecidos.

Finalmente, el único que sobrevivió fue la pareja de la primera víctima. "A él lo logran rescatar, y sale hacia la playa. Las otras cuatro personas son arrastradas corriente mar adentro", explicó.

Armada hizo un llamado a la precaución

Desde la Armada enfatizaron que el litoral se encuentra bajo aviso de marejadas vigentes, condición que aumenta el riesgo de accidentes en sectores de playa y roqueríos.

"Se insta a la comunidad a actuar con máxima prudencia, respetar las banderas rojas y evitar el ingreso al mar bajo estas condiciones climáticas", indicaron.