"Voy demasiado orgulloso": Leo Méndez Jr celebró su cambio tras luchar contra la anorexia nerviosa

10 mar. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

El día de ayer, Leo Méndez Jr. publicó en sus redes sociales un carrusel con fotografías de lo que ha sido su proceso de recuperación, tras ser diagnosticado con anorexia nerviosa. El post ya acumula más de 1.200 comentarios con palabras de apoyo.

Uno de los primeros en reconocer el avance del influencer fue su padre, Leopoldo Méndez más conocido como Dj Méndez, quien no dudó en expresar el orgullo que siente al ver la evolución de su hijo y el amor que siente por él.

Las fotografías que componen el carrusel hacen un recorrido por cómo empezó y cómo se encuentra actualmente el influencer radicado en Estocolmo. La primera imagen muestra el peso con el que inició este camino y en la última se le ve en el gimnasio frente al espejo, reflejando un cambio positivo y notable.

"Realmente quería esperar para subir un antes y un después de mi viaje, pero hasta el momento voy demasiado orgulloso para aguantarme de compartir este pequeño paso con ustedes que me han acompañado durante este viaje tormentoso", se lee al principio de la descripción del post.

"Este cambio es solo el comienzo"

El diagnóstico que recibió Leo Méndez fue anorexia nerviosa. Una enfermedad de carácter mental, en la que quien la padece se restringe de ingerir alimentos con la finalidad de perder peso. Muchas veces —como es el caso de Leo según comentó— el paciente desconoce que posee esta afección, lo que dificulta aún más la recuperación.

"Hubo un tiempo que toqué fondo y, de no haberme dado cuenta, puede haber terminado distinta esta historia... Este cambio es solo el comienzo, hay días que me vuelve el miedo y la angustia por haber ganado más peso, pero tengo las herramientas para volver a mirarme al espejo y sentir alegría. De 41,7 Kg a 61 kg. Voy por más. Los amo", confesó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Mendez Espinoza (@leomendezofcl)

Asimismo, aprovechó para agradecer a su familia por acompañarlo en este camino y "haberlo despertado". Además, dedicó unas palabras para sí mismo y para quien pueda estar pasando por una situación similar.

"Este post es para compartir que es posible despertar y crear propia consciencia para luchar con todo, también es para mí, para recordarme que soy una persona fuerte… tomar una pausa y respirar mirando hacia atrás todo lo que he luchado y todo el trabajo que he puesto en mí. Gracias Leo", dice en la emotiva publicación.

