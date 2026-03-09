¡La mejor semana del año!: Esta es la razón detrás de la felicidad de José Antonio Neme

09 mar. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana el querido periodista José Antonio Neme sorprendió a todos al iniciar una nueva emisión del matinal Mucho Gusto con notable alegría. Y es que, según dijo, esta es la mejor semana del año para él.

¿Por qué esta es la mejor semana del año para Neme?

"Me encanta esta semana, estoy feliz. ¡Esta es la mejor semana del año!", exclamó Neme dando inicio a la transmisión de hoy 9 de marzo. La razón es que es nada más y nada menos que la semana de su cumpleaños.

El periodista bromeó junto a su compañera Karen Doggenweiler respecto a la edad que está por cumplir. "Cumplo 37 años", comentó entre risas, mientras Karen agregaba que eran 37 años en el programa.

Posteriormente, reveló su verdadera edad, confesando que eran "45 años muy bien vividos".

