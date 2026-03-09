"El Precio de la historia": Hijo de Rick Harrison pide donaciones en internet tras accidente y desata polémica familiar

09 mar. 2026 - 14:27 hrs.

Una polémica estalló entre Rick Harrison y su hijo Corey, las estrellas del popular programa de telerrealidad "El Precio de la historia" (Pawn Stars). Todo comenzó cuando el joven Harrison lanzó una campaña de GoFundMe para cubrir sus deudas médicas, luego de sufrir un severo accidente en motocicleta en México a principios de este año.

Según informó USA Today, citando declaraciones de Corey al medio TMZ, el accidente le dejó una conmoción cerebral, 11 costillas fracturadas y múltiples heridas en el rostro, por las que debió someterse a varias cirugías. El costo total asciende a aproximadamente 120.000 dólares y, según él mismo confesó, actualmente tiene apenas 400 dólares en su cuenta bancaria.

Corey, de 42 años, reconoció que su padre ya habría pagado "al menos la mitad" de las cuentas, pero aclaró que quiere devolverle el dinero porque Rick "no está hecho de dinero".

Sin embargo, la versión del padre no coincide del todo. Rick Harrison, de 60 años, salió a desmentir a su hijo y aseguró que ya pagó todo antes de que Corey lanzara el GoFundMe. "Siempre es bueno que te devuelvan el dinero, pero no hay un plan de pago establecido", señaló el patriarca.

Lejos de quedar en silencio, "Big Hoss" respondió con humor: "Si él decidió que no tengo que pagarle de vuelta, entonces feliz cumpleaños para mí. Pero basándome en nuestra relación personal y comercial, no veo cómo eso sea posible", dijo.

A pesar del cruce de declaraciones, Corey fue enfático en descartar cualquier quiebre familiar: "Amo mucho a mi padre, siempre ha estado ahí para mí y no tengo ningún problema con él".

La campaña en GoFundMe lleva recaudados cerca de 13.000 dólares de una meta de 18.000.

"El Precio de la historia" (Pawn Stars), el programa que se emite por History Channel y que sigue a la familia Harrison en su icónica tienda de empeño Gold & Silver Pawn Shop en el Boulevard de Las Vegas, lleva un tiempo en pausa. Se espera su regreso para principios de 2027, aunque Corey Harrison no estaría considerado para volver a la pantalla, según reportó el Las Vegas Review-Journal.

La familia Harrison ha vivido momentos difíciles en el último tiempo. En 2024 falleció Adam Harrison, otro de los hijos de Rick, a los 39 años.

