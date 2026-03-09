Es periodista y empresaria: ¿Quién es la nueva pareja de Jorge Valdivia?

09 mar. 2026 - 10:04 hrs.

Las últimas horas el ex futbolista Jorge Valdivia volvió a estar en el centro de la farándula, luego de que se revelara el nombre de su nueva pareja. Se trata de Priscilla "Titi" Armenakis, periodista y dueña de una agencia de viajes.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, Valdivia y Armenakis tendrían poco más de tres meses saliendo y recientemente vacacionaron en el sur del país, junto a los hijos del exfutbolista.

Jorge Valdivia, por su parte no ha afirmado ni desmentido la información. En ese sentido, la panelista de farándula Daniela Aranguiz, exesposa y madre de los hijos de Jorge Valdivia fue consultada sobre el nuevo vínculo amoroso del padre de sus hijos. Según dijo, le desea lo mejor y, aunque prefiere no meterse en su vida privada, considera que ya era momento de que rehici­era su vida.

"Mientras quieran a mis hijos y que sean buena onda como es ella, siempre va a tener mi cariño y mi respeto", agregó Aranguiz.

¿Quién es Priscilla Armenakis?

Es poco lo que se sabe sobre la nueva pareja de "El Mago", pero de acuerdo a información en redes sociales, Priscilla Armenakis, más conocida como Titi Armenakis es periodista y dueña de la agencia de viajes "Soñao y Viajao".

Según su página web, ofrece una experiencia más allá de lo convencional a través de la planificación de viajes grupales y privados a diferentes destinos del mundo, entre los que figuran principalmente: Turquía, Marruecos, Costa Rica, el Sudeste Asiático y Japón.

