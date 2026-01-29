Jorge Valdivia reaparece en redes sociales junto a su hijo: Internautas comentaron el parecido familiar

29 en. 2026 - 15:21 hrs.

Jorge Valdivia hizo una nueva aparición pública después de mucho tiempo, tras la investigación por abuso sexual en su contra.

El exseleccionado nacional grabó un video junto a su hijo, "Jorgito", lo que llamó la atención de sus seguidores, ya que no suele aparecer en público.

El video de "El Mago" se llenó de comentarios por el parecido físico de su hijo con su hermano, Claudio Valdivia.

"Qué grande está Jorguito"

En lo que sería un local de comida, Jorge Valdivia y Jorgito aparecen abrazados en el video viralizado por redes sociales.

Los comentarios para el hijo del exseleccionado fueron inmediatos: "El hijo de Valdivia se parece mucho a su tío Claudio, será muy guapo", "Que grande está Jorguito", "Son muy parecidos".

En el registro, ambos le enviaron un saludo a Claudio Valdivia para apoyarlo en el proyecto televisivo en el que está actualmente.

Revisa el momento: