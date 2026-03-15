Registra 26 detenciones previas: Capturan finalmente a sujeto que protagonizó "persecución marítima" en Corral el año 2024

15 mar. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre que había protagonizado una llamativa fuga policial en diciembre de 2024 en la comuna de Corral fue finalmente detenido en un operativo antidrogas realizado por Carabineros en la región de Los Ríos.

El sujeto se había hecho conocido luego de lanzarse al mar desde una barcaza para evitar un control policial, en un episodio que generó gran repercusión en su momento.

Detienen a sujeto que protagonizó "persecución marítima"

La captura se concretó durante un procedimiento desarrollado por el OS7 de Valdivia, en coordinación con la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que terminó con dos personas detenidas por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

Los imputados fueron identificados con las iniciales E.E.A.M. (29) y L.A.B.N. (39), ambos de nacionalidad chilena: el primero mantiene registros por amenazas y lesiones leves, mientras que el segundo corresponde al individuo que protagonizó la fuga ocurrida en Corral en 2024.

Según información entregada por las autoridades, este último acumula 26 detenciones previas por tráfico de drogas y otros delitos.

$7 millones de droga incautada

El jefe de Zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, explicó que "el procedimiento respondió a las denuncias de los vecinos, a través de los diferentes canales como el Fono Denuncia y la Comisaría Virtual".

Durante el operativo, que contó con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), se logró incautar diversas sustancias ilícitas. Entre ellas se decomisaron 264 gramos y 900 miligramos de marihuana elaborada, lo que equivale a cerca de 530 dosis, con un avalúo aproximado de $3 millones.

Además, se incautaron 219 gramos y 100 miligramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 438 dosis, cuyo valor supera los $4 millones, en un avalúo de droga incautada que supera los $7 millones.

La insólita "Persecución marítima" en Corral

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