Video capta violenta encerrona en Puente Alto: Víctima había salido de su casa para guardar su auto

30 abr. 2026 - 00:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta encerrona se registró la noche del miércoles en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, luego que un grupo de delincuentes interceptara a un hombre justo cuando salía de su vivienda para guardar su vehículo.

El hecho ocurrió en la calle Jorge Ross Ossa y quedó registrado por cámaras de seguridad del sector, donde se observa el momento en que al menos cuatro sujetos descienden de un automóvil y abordan a la víctima para robar su vehículo.

Video muestra el momento del asalto

En las imágenes, captadas a las 22:23 horas, se aprecia el momento en que la víctima se encontraba dentro de su automóvil para estacionarlo dentro de su casa, cuando otro automóvil se detiene a un costado.

En ese instante, cuatro delincuentes armados intimidaron al hombre y lo obligaron a descender de su vehículo para posteriormente robarlo y darse a la fuga. En paraleloo,, otros autos pasaban por el lugar.

Pese a la violencia del momento, el afectado no resultó con lesiones, aunque sí fue intimidado con armas de fuego durante el robo de su vehículo.

"Q uedé congelado"

De acuerdo al relato de la víctima, el ataque fue sorpresivo y ocurrió en cuestión de segundos: "Yo estaba dentro de la casa, le dije a mi pareja que iba a entrar el auto para que nos fuéramos a acostar".

"De repente me golpean la ventana. Era una persona con una pistola, veo para el otro lado y había 4 personas, todos con pistola, eran más o menos cabros chicos y ahí quedé loco. Me dijeron que si les hacía algo me mataban y yo quedé congelado", relató.

Vecinos alertan por reiteración de encerronas

Vecinos del sector aseguraron que este tipo de delitos se ha vuelto habitual en el sector. De hecho, en solo una semana se han registrado al menos tres encerronas en el mismo sector de Puente Alto.

Por ello, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de la investigación, en medio de antecedentes que apuntan a que los delincuentes podrían estar realizando un "tour delictual" en la zona y que incluso habrían sido seguidos previamente por Carabineros.

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