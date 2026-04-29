Cortes de agua de hasta 15 horas en la Región Metropolitana: Estas son las 5 comunas afectadas este jueves

29 abr. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas Andinas anunció una serie de cortes de agua programados para este jueves 30 de abril en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención en la red.

Según detalló la sanitaria, estas interrupciones se realizarán en horarios acotados y no afectarán a la totalidad de las comunas, sino que a sectores específicos dentro de ellas, como ocurre habitualmente en este tipo de labores.

En total, serán cinco comunas las que presentarán suspensión del suministro durante la jornada y para revisar el detalle de cada una ingresa al sitio web de Aguas Andinas.

Vitacura

Desde las 15:00 del jueves 30 de abril hasta las 06:00 horas del viernes 24.

Providencia

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves 23 de abril.

Estación Central

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves 23 de abril.

San Miguel

Desde las 15:30 del jueves 30 de abril hasta las 02:30 horas del viernes 24.

La Florida

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves 23 de abril.