Cortes de agua de hasta 15 horas en la Región Metropolitana: Estas son las 5 comunas afectadas este jueves
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La empresa Aguas Andinas anunció una serie de cortes de agua programados para este jueves 30 de abril en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención en la red.
Según detalló la sanitaria, estas interrupciones se realizarán en horarios acotados y no afectarán a la totalidad de las comunas, sino que a sectores específicos dentro de ellas, como ocurre habitualmente en este tipo de labores.
En total, serán cinco comunas las que presentarán suspensión del suministro durante la jornada y para revisar el detalle de cada una ingresa al sitio web de Aguas Andinas.Ir a la siguiente nota
Vitacura
Desde las 15:00 del jueves 30 de abril hasta las 06:00 horas del viernes 24.
Providencia
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves 23 de abril.
Estación Central
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves 23 de abril.
San Miguel
Desde las 15:30 del jueves 30 de abril hasta las 02:30 horas del viernes 24.
La Florida
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves 23 de abril.
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