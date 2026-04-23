Por hasta 15 horas: Revisa las comunas de la RM que tendrán cortes de agua este jueves

23 abr. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 23 de abril se realizarán cortes programados de agua en siete comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas y otras mantenciones.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Santiago

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.

Quilicura

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del viernes 24 de abril.

Renca

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

Peñalolén

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Puente Alto

Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 24 de abril.

San José de Maipo

Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 24 de abril.

Peñaflor

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

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