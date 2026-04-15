Por hasta 12 horas: Revisa las comunas sufrirán cortes de agua este jueves
¿Qué pasó?
Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 16 de abril.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta diez horas consecutivas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?
En específico, las comunas afectadas serán San Bernardo, Puente Alto y Ñuñoa. Estos serán los perimetros afectados:
San Bernardo
Desde las 21:00 horas del jueves hasta las 07:00 horas del viernes:
Desde las 15:30 del jueves hasta las 02:30 horas del viernes:
Puente Alto
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas:
Ñuñoa
Desde las 15:00 del jueves hasta las 03:00 horas del viernes:
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