Por hasta 12 horas: Revisa las comunas sufrirán cortes de agua este jueves

15 abr. 2026 - 23:23 hrs.

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 16 de abril.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta diez horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

En específico, las comunas afectadas serán San Bernardo, Puente Alto y Ñuñoa. Estos serán los perimetros afectados:

Desde las 21:00 horas del jueves hasta las 07:00 horas del viernes:

Desde las 15:30 del jueves hasta las 02:30 horas del viernes:

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas:

Ñuñoa

Desde las 15:00 del jueves hasta las 03:00 horas del viernes:

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