Hasta 11 horas sin suministro: Revisa los cortes de aguas que afectarán a dos comunas de Santiago este martes

13 abr. 2026 - 23:15 hrs.

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este martes 14 de abril.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 11 horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

Renca

Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del miércoles:

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas:

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