Hasta 11 horas sin suministro: Revisa los cortes de aguas que afectarán a dos comunas de Santiago este martes
¿Qué pasó?
Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este martes 14 de abril.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 11 horas consecutivas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?
Renca
Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del miércoles:
Puente Alto
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas:
Leer más de