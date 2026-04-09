Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a seis comunas de la RM este jueves

09 abr. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de seis comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 9 de abril.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

La Granja: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas

Aguas Andinas

Vitacura: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Ñuñoa: Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del viernes 10 de abril

Aguas Andinas

Calera de Tango: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Curacaví: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril

Aguas Andinas

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