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Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a seis comunas de la RM este jueves

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de seis comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 9 de abril

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves? 

La Granja: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas

Aguas Andinas

Vitacura: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Ñuñoa: Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del viernes 10 de abril

Aguas Andinas

Calera de Tango: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Curacaví: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril

Aguas Andinas

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