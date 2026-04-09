Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a seis comunas de la RM este jueves
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de seis comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 9 de abril.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?
La Granja: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas
Vitacura: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Ñuñoa: Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del viernes 10 de abril
Calera de Tango: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Curacaví: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril
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