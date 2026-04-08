PlayStation 5 desde $45 mil y Mac desde $448 mil: ¿Cuándo es la subasta de Aduanas y cómo participar?

08 abr. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduanas anunció una nueva subasta electrónica de productos decomisados o abandonados, donde destacan artículos tecnológicos a precios considerablemente bajos.

La instancia permitirá a personas naturales participar de forma online y acceder a una amplia variedad de productos, incluyendo celulares, notebooks, consolas y otros dispositivos electrónicos.

Productos desde $9 mil

Entre los artículos más llamativos de esta subasta figuran consolas como un PlayStation 5, con una postura inicial desde $45 mil, además de un computador MacBook Pro, marca Apple, que parte en $448 mil.

A esto se suman smartphones, tablets, accesorios electrónicos y otros productos tecnológicos que también estarán disponibles con precios desde $9 mil.

Cabe consignar que estos valores corresponden a montos iniciales de subasta, por lo que pueden aumentar a medida que los participantes realicen sus ofertas.

¿Cuándo es la subasta?

La subasta se realizará de manera electrónica a través de la plataforma oficial de Aduanas, entre el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de abril.

El plazo para la inscripción se mantiene vigente hasta el próximo domingo 12 de abril a las 08:00 horas.

¿Cómo participar?

Para ser parte de la subasta, los usuarios deben registrarse en el sitio web dispuesto por Aduanas (pincha aquí) y crear una cuenta.

Además, se debe usar la Clave Única y realizar el pago de la garantía del 20% del valor mínimo de cada lote en el cual estés interesado.

En esta plataforma puedes revisar en detalle cada uno de los artículos disponibles en los 424 lotes.



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