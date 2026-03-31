Aduanas realizará la primera subasta electrónica: Revisa cuándo y cómo participar

31 mar. 2026 - 15:45 hrs.

El Servicio Nacional de Aduanas anunció que realizará la primera subasta aduanera electrónica durante el mes de abril y ya confirmaron que serán tres fechas en las que se llevarán a cabo las ventas de diferentes lotes.

A pesar de que aún no se conoce la serie de lotes que estarán disponibles, en la página web oficial adelantaron las categorías de algunos bienes, como artículos de hogar, materiales de construcción, artículos eléctricos, entre otros.

¿Cuándo y cómo participar de la subasta aduanera?

Días antes de la subasta, además de dar a conocer los lotes, se publicará el catálogo completo de los productos y las bases del remate, que en esta oportunidad será de manera online y presencial en los almacenes.

Desde la Dirección Regional de Aduana Metropolitana confirmaron que los días 14, 15 y 16 de abril será el remate, y anticiparon que este será el primero de seis que se realizarán durante el año.

Para participar de manera online, debes inscribirte en subastaaduanera.cl (haciendo clic aquí) con la Clave Única. Revisa los lotes en los que estás interesado y realiza el pago del 20% de garantía, que es del valor mínimo de cada uno.

Cada uno de los lotes tendrá un horario de inicio y de cierre, pero ya no será la oferta más alta que ingrese previo al cierre la que se llevará los bienes, sino que habrá un "Martillero Virtual": por cada nueva oferta que se ingrese, el contador volverá a dar 15 segundos de plazo para aumentar la oferta.

Las próximas subastas

Desde la institución ya publicaron las próximas fechas en las que se llevarán a cabo más subastas aduaneras, incluso algunas fuera de la Región Metropolitana. Revisa el calendario a continuación: