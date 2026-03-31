31 mar. 2026 - 10:00 hrs.

La llegada de abril marca el inicio de uno de los fines de semana largos más esperados del año: la Semana Santa, cuando miles de familias aprovechan la ocasión para descansar, viajar o divertirse en el hogar.

Si bien en la tradición cristiana su conmemoración transcurre durante siete días (del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección), en Chile solo se reconocen dos fechas como jornadas festivas y estos tienen excepciones.

¿Los feriados de Semana Santa son irrenunciables?

Según el portal Feriados de Chile, el Viernes y Sábado santos (3 y 4 de abril) no son días feriados irrenunciables, por lo que el comercio puede funcionar con normalidad.

En este sentido, los trabajadores deben ser compensados con una jornada de descanso o económicamente, conforme a lo establecido por la ley. Además, el empleador no puede obligar a laborar si la empresa otorgó estos días como libres en años anteriores.

El próximo feriado que sí es irrenunciable es el viernes 1 de mayo (Día Nacional del Trabajo), que en algunos casos permite incluso disfrutar de un fin de semana largo.

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