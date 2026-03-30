El tiempo que tendrá Santiago durante Semana Santa: Hay un día que se sale de lo normal

30 mar. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Con el feriado largo de Semana Santa a la vuelta de la esquina, los santiaguinos ya están organizando sus planes para los días feriados entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril. Y la buena noticia es que el tiempo acompañará.

Según el pronóstico del Centro Meteorológico Noruego consultado este lunes, la semana sigue con un martes 31 de marzo estable, con cielo despejado, temperatura máxima de 28°C y mínima de 16°C. Sin lluvia y con vientos leves de 4 m/s, las condiciones son ideales para quienes deban trabajar estos días previos al feriado.

El miércoles 1 de abril replica prácticamente el mismo escenario: cielo completamente despejado, máxima de 28°C y mínima de 16°C, con vientos suaves. Un día tranquilo que anticipa lo que viene para el fin de semana largo.

El Jueves Santo, 2 de abril, estará con condiciones igualmente favorables. La máxima llegará a los 27°C y la mínima a 16°C, cielo despejado durante todo el día y vientos prácticamente inexistentes de apenas 2 m/s. Un día perfecto para paseos al aire libre o visitas familiares.

Comienzan los días feriados

El Viernes Santo, 3 de abril, será el día más cálido del bloque inicial del feriado, con una máxima de 29°C y mínima de 16°C. Cielo despejado de noche a noche y sin ninguna probabilidad de precipitaciones. Quienes planeen actividades al aire libre ese día tienen luz verde.

Pero el día que se sale completamente de la norma es el sábado 4 de abril. Con una máxima proyectada de 31°C, será con diferencia la jornada más calurosa de toda la semana, superando en 2 o 3 grados al resto de los días del feriado. Una cifra llamativa para esta época del año, considerando que el otoño ya está instalado en la capital.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, marca un descenso notorio respecto al día anterior, con una máxima de 26°C y mínima de 16°C. El cielo se mantendrá despejado y los vientos serán suaves de 3 m/s, lo que igualmente ofrece condiciones agradables para cerrar el fin de semana largo.