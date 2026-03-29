Meteorólogo de Megatiempo adelanta el pronóstico para Semana Santa: ¿Lloverá el próximo fin de semana en la zona central?

29 mar. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

Queda menos de una semana para que el próximo viernes 3 de abril comience el descanso extra que trae la Semana Santa, por lo que muchos se preguntan cómo estará el tiempo en dichas jornadas para poder planificar algún tipo de escapada o reunión familiar.

Atento a esta situación, el meteorólogo de MegatiempoJosé Bolbarán adelantó este domingo en Meganoticias Actualiza su pronóstico para el próximo fin de semana largo, anunciando algunas condiciones meteorológicas que sorprenderán a más de una persona.

¿Lloverá en la zona central durante Semana Santa?

El profesional despejó una de las inquietudes más importantes de la ciudadanía al descartar las lluvias en gran parte del territorio nacional.

"Vamos a tener muy buenas condiciones meteorológicas en gran parte del país, así que se espera acá en la zona central sí o sí muy buenas condiciones, también en el centro-sur", señaló Bolbarán.

El panorama cambia un poco en la zona austral, en donde "podría haber quizá un poquito de algunas precipitaciones, pero muy poco".

Finalmente, el meteorólogo explicó que no se registrarían lluvias, ya que "en general vamos a tener un dominio de altas presiones y eso implica muy buenas condiciones, tiempo bueno para el fin de semana santo".

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