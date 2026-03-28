Hasta 50 milímetros de lluvia: Meteorología emite aviso de tormentas eléctricas por "inestabilidad post frontal" en una región

28 mar. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" para una región del país en donde se esperan hasta 50 milímetros de lluvias este fin de semana.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso de tormentas eléctricas

La DMC explicó que su aviso se origina en una "inestabilidad post frontal" que provocaría tormentas eléctricas entre la madrugada y la noche del domingo 29 de marzo en toda la región de Magallanes.

DMC

El fenómeno está asociado al sistema frontal que este fin de semana está afectando a parte de la región, en donde, según el pronóstico, se esperan hasta 50 milímetros de precipitaciones.

Meteorología había emitido un aviso previo por "precipitaciones normales a moderadas" que está vigente entre la mañana de este sábado 28 y la mañana del domingo 29 de marzo.

Región de Magallanes

Cordillera Austral Norte: 25-44 mm .

. Insular Norte: 35-50 mm.

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