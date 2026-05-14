Rosario Bravo revela cirugía estética y sorprende con el resultado: "Ahora está todo más concentrado"

14 may. 2026 - 14:52 hrs.

La influencer y enfermera Rosario Bravo dio a conocer recientemente que se sometió a una intervención quirúrgica, situación que hasta ahora no había sido revelada públicamente.

La información surgió durante su participación en el podcast Weando Ando, donde entregó detalles del procedimiento y explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Se sometió a una mastopexia

Según comentó, se trató de una cirugía de levantamiento de senos, conocida como mastopexia, con la que buscaba sentirse más cómoda y segura consigo misma.

"Lo mejor es que no me puse, estoy igual de plana, pero ya no me cuelgan. Ahora está todo más concentrado; me miro al espejo y me digo: 'Ni los 15 las tuve así'", dijo entre risas.

Además, detalló los cuidados posteriores a la intervención: "Igual voy a andar con sostén deportivo; no quiero que se caigan, las tengo que cuidar para que estén siempre mirando al frente. Estoy con parachoques nuevo", cerró.

La influencer recalcó que el procedimiento no incluyó implantes, sino únicamente el levantamiento, y aseguró sentirse conforme con los resultados de la cirugía estética.

Todo sobre Rosario Bravo