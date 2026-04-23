Rosario Bravo enfrenta críticas por cambio de look de su esposo y responde sin filtro en redes
- Por Cristian Latorre
La influencer y enfermera Rosario Bravo protagonizó una reciente polémica en redes sociales tras compartir una fotografía junto a su esposo, el médico Carlos Caorsi.
La situación se originó luego de que un usuario cuestionara el actual aspecto físico del profesional, quien se sometió hace un tiempo a una cirugía para reducir arrugas en su rostro y, además, cambió su apariencia al teñirse el cabello con un tono castaño oscuro, en un look que lo hace ver rejuvenecido.
Fue en ese contexto que un perfil de Instagram lanzó una crítica directa: "Llevarlo a él a su juventud, lo quiere cambiar, entonces de quién se enamoró", comentario que generó una rápida reacción de la comunicadora.Ir a la siguiente nota
“Yo lo acompaño en el camino que él quiera”
Lejos de ignorar el mensaje, Rosario Bravo decidió responder y aclarar que la decisión del cambio físico de su esposo fue completamente personal.
"Él se lleva a si mismo donde él quiere. Yo lo acompaño en el camino que él quiera, eso se llama amor", contestó.
Posteriormente, agregó una segunda reflexión que también generó reacciones en la plataforma: "La gente comenta porque tiene wifi, el criterio ya es otra cosa".
Pareja recibe apoyo de sus seguidores
Si bien la influencer no continuó participando en la discusión, varios seguidores salieron en su defensa y valoraron su respuesta.
"Tremenda mujer", "Que bellos", "Divinos", "Yo pienso que ella le hizo muy bien (a Caorsi) lo rejuveneció", fueron algunos de los comentarios positivos que recibió la pareja en la publicación.
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