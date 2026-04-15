"Por primera vez a sus 64 años": Rosario Bravo celebró importante hito religioso cumplido por su esposo

15 abr. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

En una reciente emisión de su podcast En el ojo, la reconocida comunicadora e influencer Rosario Bravo compartió detalles inéditos sobre un acontecimiento relevante en la vida de su esposo, el médico Carlos Caorsi.

Durante una conversación con el animador José Miguel Viñuela, centrada en el contexto de la conmemoración de Semana Santa, Bravo reveló que Caorsi alcanzó un hito espiritual significativo que marca un precedente en su historia personal.

"Carlitos hizo la Primera Comunión el sábado. Comulgó por primera vez a sus 64 años", comentó la locutora.

Según lo expuesto por Bravo, este acercamiento a la fe católica no fue un proceso fortuito, sino el resultado de la convivencia y la influencia del entorno familiar de ella.

Caorsi, a pesar de poseer una naturaleza que su esposa describe como "profunda", no recibió una formación religiosa durante su infancia ni juventud, dado que sus padres no practicaban la fe católica.

Proceso de evolución personal

En la conversación, Bravo explicó que la decisión de Caorsi a este cambio de perspectiva, está vinculada con una transformación integral en su forma de enfrentar la existencia, y hace parte de un proceso personal que empezó hace un tiempo.

Según dijo, este proceso de evolución se debe a que él atravesó más de cinco décadas marcadas por el sacrificio y el sufrimiento. Periodos en los que la entrega hacia los demás y las responsabilidades habrían postergado su capacidad de disfrutar de la vida de manera plena.

"Él tuvo 57 años de su vida de mucho sufrimiento, mucha entrega, de no disfrutar, de tratar de llevar las cosas y ahora recién tiene la tranquilidad para disfrutar", dijo la podcaster.

Asimismo, aseguró que la relación entre ambos ha sido un punto de inflexión. Para ella, ambos se encuentran viviendo una etapa de sintonía emocional, describiendo que se "encontraron en los 50" en cuanto a espíritu y vitalidad.

"Descubrió que ahora recién no tiene complejos ni nada para hacer lo que quiere. Se le abrió un mundo de posibilidades porque no tiene prejuicios... En el fondo yo soy la culpable de que se quitara esa carga, él está feliz y tiene esa tranquilidad que no había tenido", expresó.

Carlos Caorsi, esposo de Rosario Bravo. Instagram

"Su amor fue más fuerte que la muerte"

La también creadora de contenido en redes sociales, compartió con sus seguidores un carrusel de fotos con el que hizo un recuento de los que fue una de la celebración litúrgica más importante del año. "Su amor fue más fuerte que la muerte", se lee en la descripción del post.

En una de las fotos se ve a su esposo, Carlos Caorsi en iglesia inclinado para comulgar. Asimismo, Rosario celebró que Salvatore, su hijo, participó por primera vez en la vigilia pascual, ceremonia que simboliza el triunfo de la luz de Cristo sobre la oscuridad y la muerte.

No es primera vez que Rosario Bravo habla públicamente sobre su fe y creencias. En ese sentido sus seguidores reaccionaron y compartieron su alegría por ver a su hijo practicar y conocer la religión con la que sus padres se identifican.

"Qué bacán que en estos tiempos haya querido ser acólito", "¡Su carita hermosa! Él sabe que Diosito lo mandó donde sus papitos...", "Qué emoción ver como la fe se transmite y se manifiesta", fueron algunas de las reacciones.

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