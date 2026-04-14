Kel Calderón reacciona a fotografías de su padre junto a una mujer: "No hay nada que me haga más..."

14 abr. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Hernán Calderón Salinas, padre de la influencer Kel Calderón, se convirtió en el foco de atención en redes sociales, tras compartir una serie de registros fotográficos de sus recientes vacaciones donde se dejó ver muy bien acompañado.

El abogado utilizó su cuenta de Instagram para documentar su paso por ciudades como Buenos Aires y diversos puntos turísticos uruguayos. Pero lo que captó las miradas no fueron solo los paisajes, sino la presencia de una mujer que aparece en cada una de las postales.

Bajo el texto "Seguimos celebrando", Calderón Salinas dejó entrever que atraviesa un excelente momento personal, alimentando los rumores sobre una nueva relación sentimental que ya circulaban en el ambiente.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de interacciones, pero hubo un comentario en particular que se robó el protagonismo. Fue el mensaje de Kel Calderón, quien mantiene una relación sumamente cercana con su progenitor y no dudó en manifestar su alegría al verlo disfrutar de esta nueva etapa.

Hernán Calderón Salinas. @hernancalderon Instagram

¿Cuál fue la reacción de Kel Calderón?

"Amo demasiado verte disfrutar de la vida, no hay absolutamente nada que me haga más feliz", escribió la abogada en los comentarios del post.

Este mensaje fue interpretado por los seguidores como un respaldo absoluto a la posible nueva relación de su padre. Además del emotivo texto, Kel añadió varios emojis de corazón, reforzando la idea anterior y dejando ver el vínculo cercano que mantienen.

La respuesta de su Hernán no se hizo esperar. "Hija, te amo con todo mi corazón", replicó el abogado, dejando en claro que el nexo entre ambos se encuentra más sólido que nunca.

Este intercambio público de afecto ocurre en un contexto donde la familia ha pasado por diversas etapas complejas, por lo que ver este nivel de armonía no pasó desapercibido y fue ampliamente destacado por la comunidad virtual de ambos.

Comentarios de usuarios en redes sociales

Los seguidores de la hija de Raquel Argandoña, rápidamente inundaron la publicación con mensajes de apoyo y admiración hacia la influencer. Muchos destacaron la madurez y el amor incondicional que demuestra hacia su padre al alegrarse genuinamente por sus vivencias personales.

"Linda cómo amas a tu papá, que Diosito los bendiga siempre", "Kel, no hay nada más bello para el alma que ver a tu padre ser feliz en sus años dorados... Se ve el amor tan lindo entre ustedes" y "Eres tan linda hija Kel. Eso es amor, ver a tu Padre feliz habla tan bien de ti".

Estas fueron algunas de las reacciones que se pueden leer en la sección de comentarios.

Aunque la identidad de la mujer que acompaña a Hernán Calderón Salinas no ha sido revelada oficialmente, las imágenes muestran a una pareja relajada y feliz, disfrutando de la gastronomía y paseos por el país trasandino.

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