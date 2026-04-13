"Ya es hora de que se me cumpla": El conmovedor deseo de Mane Swett al celebrar su cumpleaños 47

13 abr. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida actriz María Elena Swett, más conocida como Mane, conmovió a sus seguidores tras hacer público su deseo en su cumpleaños número 47. La celebración fue sencilla y su anhelo estuvo enfocado en la lucha por recuperar la custodia de su hijo.

La publicación generó una ola de comentarios inmediata, sumado al apoyo de colegas y miles de seguidores que han seguido de cerca el proceso legal que la enfrenta con su expareja, John Bowe y esperan, junto a ella, el pronto reencuentro familiar.

"GRACIAS mi gente buena por todos sus saludos de cumpleaños, sus buenos deseos y la fuerza que me dan. Hoy solo puedo agradecer, ya vendrán tiempos de celebrar. Los abrazo", empezó escribiendo la actriz en la publicación de Instagram donde se le ve soplando una vela.

En el mismo post, la intérprete de Catalina Rivera en Papi Ricky, agregó la siguiente frase que no solo conmovió a sus seguidores, sino que desató una seguidilla de comentarios con palabras de apoyo. "11 de abril 2026. 47 años, un mismo deseo (es hora de que se me cumpla)", precisó acompañado del hashtag "Resiste mamá"

¿A qué se debe el deseo de Mane Swett?

El deseo que la actriz ha pedido por años tiene relación con la recuperación de la custodia de su hijo Santiago Bowe. Es sabido que a finales de 2022, el niño viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas con su padre, John.

A pesar de lo acordado, Santiago no regresó a Chile en la fecha establecida, lo que dio inicio a una batalla legal en la que la actriz solicitó formalmente la restitución de su hijo ante un tribunal de Nueva York, denunciando una retención ilegal.

Sin embargo, la justicia estadounidense falló a favor del padre debido a factores emocionales y de adaptación del niño. El juez del caso consideró que él ya se encontraba plenamente asentado en su vida en Estados Unidos y tomó en cuenta su propio testimonio, en el que manifestó sentirse "deprimido y frustrado" durante su tiempo en Chile.

Pese a los múltiples recursos legales presentados por Mane para revertir esta situación, su hijo permanece residiendo en el extranjero bajo el cuidado de su progenitor, pero en repetidas ocasiones ha manifestado que no se rendirá y espera poder reencontrarse próximamente con

@maneswett Instagram

Apoyo recibido de parte de sus seguidores

Fueron muchas las palabras de aliento que varios usuarios de Instagram dejaron en la sección de comentarios, entre esos algunas figuras conocidas. La mayoría de sus seguidores ha seguido de cerca la batalla legal que Mane Swett tiene respecto a la custodia de su hijo Santiago.

Es por esto que sus palabras causaron conmoción. Algunos de los comentarios que se leen en el post so "Todas las mamás estamos contigo. La mejor energía para ti bella", "Los deseos si se cumplen", "¡Claro que sí Mane! Dios aprieta, pero no ahoga y llegó el momento de que se cumpla. Feliz cumple" y "Todos soplamos la velita contigo deseando que ese anhelado deseo se cumpla".

Los actores Héctor Morales, Ingrid Cruz Toro y María José Prieto también dedicaron unas palabras. El primero dejó un "vamos con todo", acompañado de un corazón. Ingrid por su parte, le deseó un feliz cumpleaños y finalmente, Prieto comentó "Se viene, te adoro".

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