El gran salto en el negocio de la empresaria Steffi Elizondo: Logró vínculo con equipo de fútbol y abriría más locales comerciales

12 abr. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La empresaria Steffy Elizondo de 27 años de edad, fundadora de Miami Outlet, una tienda que vende calzado, ropa y artículos para el hogar de marcas conocidas a un mejor precio que en otros distribuidores, formalizó recientemente un acuerdo con el Club de Deportes Santiago Morning.

Esta alianza marca un hito en la trayectoria de la joven emprendedora, quien busca posicionar su marca de calzado, ropa y artículos para el hogar en la esfera del fútbol profesional chileno, un sector tradicionalmente dominado por grandes corporaciones de retail.

Según reveló en entrevista con Las Últimas Noticias, el acuerdo entre el club deportivo y la marca se dio gracias a la estrecha relación que tiene su padre, John Elizondo, con Esteban Paredes, quien fue el gerente deportivo del club en 2024 y actualmente se desempeña como director técnico.

La figura de Steffy Elizondo ha captado la atención no solo por su faceta empresarial, sino también por ser la pareja de Lucas Cepeda, hoy en el fútbol español. Tras su exitoso paso por Colo Colo, Cepeda dio el salto a Europa a principios de este 2026 para unirse al Elche, de la Primera División hispana.

Contexto de la alianza comercial

El contrato que posiciona a Miami Outlet como auspiciador del club estará vigente por un año. De acuerdo con las declaraciones de Elizondo, este paso la ayudará a cumplir su objetivo de expandir el alcance de la marca y abrir cuatro sucursales más durante este año.

Asimismo, este patrocinio representa un soporte económico valioso para Santiago Morning en su lucha por retornar a la Primera División. Para la institución, contar con marcas emergentes y dinámicas permite diversificar su cartera de ingresos.

El ingreso de emprendimientos de este tipo al deporte rey refleja el auge de las tiendas de saldos en Chile, un sector que ha crecido ante la necesidad de los consumidores de optimizar sus presupuestos. Al asociarse con una institución de larga tradición como Santiago Morning (fundado en 1903), la marca no solo gana visibilidad, sino que se posiciona dentro de un entorno que le otorga legitimidad y cercanía con la audiencia masiva.

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