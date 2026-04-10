Denisse Rosenthal asiste a evento con su nueva pareja: Es un empresario del mundo fitness

10 abr. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante chilena Denise Rosenthal vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por su vida personal. En los últimos días, la artista sorprendió al asistir a un evento público acompañada de su nueva pareja, confirmando así los rumores que venían circulando desde fines de 2025 sobre un nuevo romance.

El hombre que actualmente ocupa ese lugar en su vida es Mauricio Noval, un emprendedor del rubro deportivo de 32 años.

La relación entre ambos comenzó a tomar forma pública a partir de rumores que surgieron en octubre de 2025, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que la cantante estaba saliendo con un hombre llamado Mauricio y que era dueño de un gimnasio.

Este nuevo capítulo sentimental ocurre tras un periodo significativo en la vida personal de la artista. Rosenthal estuvo casada con el músico Camilo Zicavo, con quien contrajo matrimonio en 2022. Sin embargo, la relación llegó a su fin, marcando un quiebre que se mantuvo en la esfera pública durante meses.

¿Quién es la nueva pareja de Denisse Rosenthal?

Mauricio Noval es profesor de educación física y ha desarrollado una carrera vinculada al entrenamiento de alto rendimiento, además de posicionarse como empresario en el mundo fitness. Mantiene un perfil bajo, no tan cercano a los medios, y en sus redes sociales comparte contenido sobre su estilo de vida.

Tiene más de once mil seguidores en Instagram y es conocido por ser fundador de un exclusivo gimnasio de estilo "boutique", enfocado en un público de alto poder adquisitivo, y también por expandir su negocio fuera de Chile, con presencia en Perú.

El vínculo se terminó de confirmar cuando Rosenthal apareció junto a Noval en el lanzamiento de una aplicación relacionada con el entrenamiento físico, desarrollada por él junto a otros socios. En ese evento, ambos posaron públicamente y compartieron con otras figuras conocidas, lo que fue interpretado como la primera señal concreta de su relación.

La artista no ha emitido declaraciones, pero Noval reposteó en sus historias de Instagram la publicación en la que aparecen retratados y dedicó unas breves pero reveladoras palabras de agradecimiento a Denisse. "Gracias por acompañarme, por motivarme y hacer del proceso un mejor camino", escribió acompañado de un corazón blanco.

Historia de Instagram @mauronovall

Comentarios en redes sociales por la nueva relación de Denisse

Pese a que la cantante optó por mantener un bajo perfil mediático, y en efecto no hay muchos registros donde se les vea juntos. Su nuevo vínculo no pasó desapercibido y ha generado reacciones en redes sociales.

Tras difundirse las primeras imágenes de la pareja, seguidores comentaron ampliamente la noticia, destacando tanto el aspecto físico del empresario como el hecho de que Rosenthal decidiera darse una nueva oportunidad en el amor.

"Cuídala mucho, se merece lo más hermoso de la vida", "La copucha me trajo hasta aquí. 10 de 10, todo que ver" y "Vamos Denisse, está mucho mejor que el ex" fueron algunos de los halagos y apoyo que recibieron en la sección de comentarios.

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