"¿No se va a caer esto": Mon Laferte pasó gran susto en concierto en México

29 may. 2026 - 17:03 hrs.

En plena gira internacional Femme Fatale Tour, Mon Laferte vivió un momento de preocupación inesperado durante su más reciente presentación en el Auditorio Banamex de Monterrey, México. El incidente obligó a la artista de Viña del Mar a interrumpir el espectáculo musical por un breve tiempo.

La situación comenzó cuando la intérprete sintió un movimiento extraño en la estructura de iluminación y amplificación instalada justo encima de su cabeza. El desplazamiento de la armazón alertó a la cantante, siendo captado en diferentes videos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

La reacción de la artista sobre el escenario

Al percatarse de que las instalaciones en el techo del recinto se balanceaban, la intérprete de "Tu falta de querer" decidió detener su show para apuntar hacia el techo. "Pensaba que se iba a caer esto", comentó inicialmente ante la mirada de los asistentes, para luego consultar directamente al equipo técnico: "¿No se va a caer?".

A pesar de la situación, la cantautora decidió manejar los minutos de nerviosismo recurriendo al humor negro frente a su fanaticada. "Imaginen, muero aplastada", ironizó la cantante, provocando la reacción inmediata del público presente en el concierto.

Debate en redes

El episodio abrió un debate entre los usuarios de redes sociales. Mientras que algunos fans apreciaron que la artista pusiera la seguridad del show por delante, otros asistentes sugirieron que el movimiento percibido pudo ser el resultado de una ilusión óptica creada por el elaborado despliegue de luces y la estructura interna del auditorio.

Revisa el video a continuación:

😱🎤 ¡Susto en pleno concierto!



La cantante Mon Laferte detuvo por unos segundos su presentación en el Auditorio Banamex tras un momento de tensión en el escenario.



💬 “Aquí me muero aplastada”, habría dicho la artista, luego de preocuparse por el posible riesgo de que las… pic.twitter.com/h00SOKhPlK — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 28, 2026

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