Kast nombra a Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

29 may. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó una nueva designación para tareas de representación internacional del país.

A través de un comunicado, Cancillería confirmó que el Presidente José Antonio Kast nombró al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en Misión Especial. El exmandatario ejercerá el cargo de manera ad honorem.

La función que cumplirá el expresidente

Desde Cancillería señalaron que la medida responde a la necesidad de contar con representantes con experiencia "política para asistir a seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales" que requieran representación de Chile.

Según se explicó, la designación de Frei considera su "destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional", además de destacar "su permanente compromiso con los intereses superiores" del país.

El ministerio también destacó que el exjefe de Estado ha tenido un rol relevante en la vinculación de Chile con otros países: "Ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo", se indicó en el comunicado.

La figura poltíca de Frei

El canciller Francisco Pérez Mackenna valoró la decisión y sostuvo que la experiencia de Frei resulta relevante para este tipo de funciones.

“Su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrados a lo largo de la extensa carrera política, son cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”, sostuvo el titular de Cancillería.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el nombramiento busca reforzar la participación de Chile en actividades internacionales y fortalecer sus relaciones bilaterales y multilaterales con representantes de amplia experiencia.