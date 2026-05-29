Operación Renta: ¿Quiénes reciben el último pago vía cheque?

29 may. 2026 - 19:00 hrs.

La Operación Renta continúa en marcha y hay un grupo de contribuyentes que recibirá el último pago vía cheque, debido a las características de su declaración.

Según información oficial, este proceso, a cargo del Servicio de Impuestos Internos (SII), se lleva a cabo cada año, con el fin de que personas y empresas declaren los ingresos que obtuvieron durante el ciclo anterior.

A pesar de que no todas las personas están obligadas legalmente a hacer la Declaración de Renta, hay quienes la realizan porque quieren acceder a beneficios tributarios. En el caso de que alguien esté obligado a hacer el trámite y no lo haga, corre el riesgo de recibir multas por parte del ente gubernamental.

¿Quiénes reciben el último pago vía cheque?

Las fechas de pago de la devolución de impuestos se organizan de acuerdo a la fecha en la que el contribuyente realizó la Declaración de Renta. Sin embargo, quienes reciben el último pago vía cheque son quienes estipularon ese método de pago.

Independientemente de la fecha de declaración de estas personas, los pagos con cheque se efectuarán el viernes 29 de mayo, según el calendario del SII.

Las devoluciones anteriores se realizaron el 29 de abril (para quienes hicieron declaración entre el 1 y el 8 de abril), el 15 de mayo (para quienes declararon entre el 9 y el 23 de abril) y el 27 de mayo (para quienes declararon entre el 24 de abril y el 8 de mayo).

Declaración de Renta obligatoria

Según los criterios del SII, estarían en obligación de hacer Declaración de Renta quienes:

Recibieron ingresos anuales mayores a $11.265.804 (salvo si corresponden a un solo empleador).

(salvo si corresponden a un solo empleador). Tuvieron más de un empleador o pagador.

Fueron trabajadores a honorarios y desean recibir cobertura parcial para cotizaciones previsionales.

y desean recibir cobertura parcial para cotizaciones previsionales. Pidieron Préstamo Solidario en 2021.

en 2021. Crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por la venta de productos o por la prestación de servicios.

en 2025 y recibieron ingresos por la venta de productos o por la prestación de servicios. Corresponden a una empresa.

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