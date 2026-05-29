Codelco: Producción cae en 8,1% en el primer trimestre de 2026 pese a registrar fuerte alza en las utilidades

29 may. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Codelco informó sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, período marcado por un entorno de precios favorable para el cobre y sus subproductos, pese a que se registró una disminución en la producción de la compañía.

La producción propia de la cupífera alcanzó 272 mil toneladas métricas finas (tmf) de cobre durante el primer trimestre, cifra inferior en 8,1% respecto de igual período de 2025.

En tanto, los resultados indican que la utilidad consolidada atribuible a Codelco en el trimestre alcanzó US$ 290 millones, casi cinco veces más que los US$ 60 millones registrados en igual lapso del año pasado.

Las cifras de la cupífera nacional

Respecto a la baja en la producción total atribuida a El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), se logró un total de 300 mil tmf, un 7,5% por debajo de las 324 mil toneladas registradas en el mismo período del año pasado.

A diferencia de las divisiones que mostraron retrocesos, Radomiro Tomic anotó un crecimiento de 12% en su producción, llegando a 71,6 mil toneladas, favorecida por mejores leyes en minerales oxidados y un mayor despacho de sulfuros hacia Chuquicamata.

Por su parte, Salvador tuvo un aumento del 80%, asociado a la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.

"Estos resultados reflejan un trimestre operacionalmente exigente, donde la compañía debió enfrentar restricciones productivas, menores leyes y mayores costos", explicó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

Y agregó: "Nuestro foco está puesto en fortalecer la continuidad operacional, en la seguridad, el control de costos y asegurar una generación de excedentes sostenible para el Estado de Chile"

Contribución de Codelco al Fisco

En el ámbito financiero, el EBITDA, siga en inglés para utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, alcanzó US$ 2.143 millones.

En tanto, los aportes al Fisco que incluyen la Ley Reservada y el Royalty, totalizaron US$ 430 millones en el período, es decir, 94% más que en el primer trimestre de 2025.