Con duras críticas Máximo Pacheco se despide de Codelco y de la filial del Litio: Asume Bernardo Fontaine

25 may. 2026 - 17:45 hrs.

Máximo Pacheco, al concluir su gestión en la presidencia del directorio de Codelco este lunes 25 de mayo, presentó también su renuncia indeclinable a su cargo como director en NovAndino Litio.

En una carta dirigida a su sucesor, Bernardo Fontaine, Pacheco atribuyó su dimisión en la filial de litio a una "ofensiva" de sectores políticos y a su deseo de no motivar una "odiosa controversia", en un contexto donde su gestión enfrentaba cuestionamientos por una sobreestimación en la producción de la estatal.

Un relevo y una controversia de producción

La salida de Pacheco de Codelco coincidió con la entrega del mando a Bernardo Fontaine, designado por el Presidente José Antonio Kast. Este relevo se produjo en medio de una polémica por la sobreestimación en 27 mil toneladas de la producción proyectada de la empresa para 2025.

En su última jornada en la cuprífera, Pacheco también compartió un video de despedida en el que señaló: "me invade una emoción muy profunda, pues partir es morir un poco".

Las razones de la renuncia en una carta

En la misiva a Fontaine, Pacheco detalló sus motivos. "El país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional”, afirmó.

"He seguido atentamente, en estas últimas semanas, la ofensiva que han llevado algunos sectores para demandar mi renuncia al cargo de director en NovAndino Litio. Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño", dejó por escrito.

Añadió que "como no quiero motivar una odiosa controversia, por el bien del país, de nuestro querido Codelco y de todo el valor que representa la magnífica empresa que hemos creado, he decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de NovAndino Litio SpA".

Pacheco defendió su gestión, indicando que "siempre a quienes ocupan estas posiciones para avanzar e innovar y no simplemente administrar, mi desempeño ha sido objeto de controversias y está abierto a la evaluación pública".

Sostuvo que, como señaló en la Junta de Accionistas del 20 de abril, "tomamos a Codelco en una situación difícil, y hoy lo dejamos más fuerte, más robusto y con un horizonte que es mejor". Al final de la misiva, expresó su agradecimiento al Expresidente Gabriel Boric "por su confianza en Codelco y en mi gestión", y "especialmente a las directoras y directores que, al margen de visiones políticas, respaldaron este proyecto en forma exigente, pero sin vacilaciones".