Ministro Arrau confirma que usará la política de seguridad del gobierno de Gabriel Boric como base

25 may. 2026 - 18:36 hrs.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó este lunes en un punto de prensa en La Moneda, que el Gobierno trabajará sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante la administración de Gabriel Boric, pues esta entregaría “un marco suficiente” para ir afrontando los problemas delictivos.

“Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro", comentó el ministro Arrau. Y agregó que el Gobierno trabajará “sobre esa base para implementar nuevas estrategias operativas enfocadas en narcotráfico, crimen organizado y control fronterizo”.

La instalación del nuevo ministerio y la polémica heredada

El ministro también se refirió al polémico comentario de su antecesora, Trinidad Steinert, sobre que no existía un plan de seguridad. “Sobre la polémica que se ha generado, evidentemente, yo creo que es bien indudable que el Presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundente”, aseguró, añadiendo que las detallarán en el Congreso junto a un “paquete legislativo muy robusto”.

Arrau comentó, además, que “este Ministerio está en un proceso de instalación” y que desde su llegada ha sostenido reuniones “con mandos policiales, equipos ministeriales y organismos vinculados a seguridad pública”.

Legítima defensa y expulsiones migratorias

En relación al debate sobre armas de fuego, el ministro defendió el derecho a la legítima defensa: “Sí creo importante que las personas tengan el derecho a la legítima defensa”, aseguró. En materia migratoria, Arrau destacó que “ya estamos con el tercer vuelo completado de expulsión” y afirmó que el Gobierno busca acelerar los procesos mediante conversaciones diplomáticas con otros países.

Finalmente, sobre el aumento de delitos violentos, el ministro aseguró que “debemos seguir trabajando para reducir no solamente las cifras, como ha ido pasando, sino que también mejorar la percepción de seguridad o de inseguridad”.