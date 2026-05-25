Contraloría alerta posible uso de doble nacionalidad en compra de terrenos en zona fronteriza

25 may. 2026 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría Regional de Los Lagos advirtió una serie de riesgos tras la adquisición de terrenos en la zona fronteriza de la comuna de Futaleufú, en la región de Los Lagos, y remitió antecedentes al Ministerio Público por eventuales irregularidades en la operación.

Advierten posible vínculo con personas de doble nacionalidad en compra de terreno

El caso se origina tras la fiscalización de dos escrituras públicas firmadas en 2016 por las sociedades Inversiones Talavera Limitada e Inversiones Rumbo Sur SpA, que dan cuenta de la compra de 448 hectáreas en el sector del Lago Lonconao, sin detallar la nacionalidad de los integrantes de dichas empresas.

Según el Ministerio de Bienes Nacionales, por razones de interés nacional, se prohíbe a ciudadanos de países limítrofes adquirir bienes raíces en zonas fronterizas de Chile, restricción que también se extiende a sociedades con sede en esos países o con participación de al menos un 40% de capital extranjero de ese origen.

Sin embargo, de acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, un 32% de la propiedad de una de las sociedades correspondería a ciudadanos argentinos, pese a que el representante legal de la empresa aludida declaró bajo fe de juramento que dichas sociedades no pertenecían ni estaban en manos de ciudadanos de países limítrofes con Chile.

Aunque dicho porcentaje no vulneraría directamente la normativa vigente, la Contraloría advirtió que la declaración realizada por el representante legal podría eventualmente revestir carácter de delito, motivo por el cual los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

Posibles riesgos y control estatal

El organismo también remitió copias del informe a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Bienes Nacionales, además de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, para reforzar los controles en materia de adquisición de terrenos en zonas limítrofes.

Según la Contraloría, existe el riesgo de que compradores con doble nacionalidad puedan adquirir propiedades en zonas fronterizas omitiendo su vínculo con países vecinos, lo que podría vulnerar la normativa chilena vigente.

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