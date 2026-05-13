Contraloría frena restricciones a barberías: Podrán volver a funcionar durante la noche

13 may. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República frenó las ordenanzas municipales que buscaban limitar el horario de funcionamiento de barberías en distintas comunas del país, permitiendo que estos locales puedan seguir operando durante toda la madrugada.

La decisión afecta directamente a municipios como Antofagasta, Estación Central e Independencia, donde se habían impulsado medidas para obligar a las barberías a cerrar más temprano debido a denuncias por incivilidades, ruidos molestos y hechos delictuales en sus alrededores.

Contraloría frenó restricciones horarias

El organismo determinó que las municipalidades no tienen atribuciones legales para fijar horarios de funcionamiento a este tipo de comercios mediante ordenanzas generales.

La primera comuna en implementar este tipo de restricciones había sido Antofagasta el pasado 15 de abril. Posteriormente, Estación Central e Independencia también avanzaron en medidas similares para limitar el funcionamiento nocturno de las barberías.

¿Qué dijeron los alcaldes?

Al respecto, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, afirmó que "el dictamen de Contraloría significa un retroceso. Teníamos ya iniciada una fiscalización, pero respetamos la decisión".

Eso sí, sostuvo que aún existen herramientas para actuar en casos específicos. "El mismo dictamen permite que los municipios puedan hacer, con informes fundados en temas de seguridad y no con una norma general como lo teníamos, algunas restricciones todavía en este punto", explicó.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, señaló que habían detectado denuncias por venta de droga y uso de barberías como fachada. "Barberías que, por supuesto, no tienen clientes, y por eso es que se quiso regular los horarios para acotarlos a horarios que sean razonables y comprensibles", afirmó.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, pidió avanzar en cambios legales. "Esperamos que el Congreso pueda avanzar de manera que podamos contar hoy día con una regulación que entregue estas atribuciones a los municipios", sostuvo.

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