Emiten aviso por precipitaciones normales en corto periodo de tiempo: Pronostican hasta 25 mm de lluvia en el sur de Chile

12 may. 2026 - 18:33 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo", las cuales afectarían a la región de Magallanes.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde se producirán estas precipitaciones?

El fenómeno afectaría a la Cordillera Austral Sur y en la zona insular sur, a raíz de una condición sinóptica de un sistema frontal.

La medida se encuentra vigente desde la madrugada de este martes 12 hasta la madrugada de este miércoles 13 de mayo.

¿Cuánto lloverá?

Meteorología estima los siguientes milímetros (mm) de lluvia en cada zona:

Cordillera Austra Sur: entre 15 y 25 mm.

Insular Sur: entre 15 y 25 mm.

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