Seguirán las bajas temperaturas en Santiago: ¿Cuánto frío hará este sábado en la capital?

08 may. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana continuarán las bajas temperaturas en la Región Metropolitana, luego de un viernes muy frío durante la mañana, posterior al sistema frontal que dejó fuertes lluvias el pasado miércoles en la capital.

De acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las mínimas se registrarán al inicio de la jornada del sábado y podrían alcanzar los 0°C en algunos sectores.

Mínimas de hasta 0°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 0°C y 21°C, con un cielo completamente despejado la mañana y tarde. En San José de Maipo también se registrará una mínima de 0°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 2°C durante la mañana y 21°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, donde también se prevén 2°C de mínima y 21°C de máxima.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 1°C y 22°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 3°C de mínima y una máxima de 22°C.

La Dirección Meteorológica también anticipó bajas temperaturas en provincias de la región. En Melipilla se esperan 4°C y 19°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 2°C y 23°C.

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