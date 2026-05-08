Temblor sacude la zona norte: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

08 may. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 17:19 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 42 km al norte de Mejillones, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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