Inician sumario sanitario por estudiante que murió electrocutado en instituto durante una clase

08 may. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana emitió este viernes un comunicado a raíz de la muerte por descarga eléctrica de un estudiante al interior del Instituto Profesional Inacap, en la comuna de La Granja. El organismo indicó que se inició un sumario sanitario para investigar lo sucedido.

El hecho ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 21:30 horas. La víctima fue identificada como Daniel Eloy Hidalgo Cerda, un joven de 21 años que estudiaba Ingeniería de Mantenimiento Industrial en jornada vespertina de la sede La Granja.

En medio de una clase, el estudiante recibió una descarga eléctrica y, a pesar de los esfuerzos de reanimación, falleció. Sus familiares acusaron que hubo negligencia, debido a que el joven no utilizó guantes cuando sucedió la descarga.

Seremi de Salud solicitó antecedentes al instituto

El organismo señaló que, durante la inspección, la Autoridad Sanitaria pidió al establecimiento antecedentes de las instalaciones eléctricas, protocolos de trabajo, capacitaciones y elementos de protección personal, entre otros.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de este estudiante y expresamos nuestra condolencia a su familia, cercanos y comunidad educativa", manifestó la Seremi, Pía Venegas.

La funcionaria afirmó que han desplegado equipos técnicos para una "investigación exhaustiva y determinar si es que existieron incumplimientos a las condiciones de seguridad exigidas por la normativa sanitaria correspondiente".

"Los establecimientos educacionales y de formación técnica tienen la responsabilidad de resguardar adecuadamente la seguridad de estudiantes, trabajadores y comunidades educativas, especialmente en actividades prácticas que involucren riesgos eléctricos, mecánicos o de otra naturaleza", agregó.

En la misiva se añadió que las medidas preventivas y los protocolos de seguridad "deben aplicarse de manera permanente y rigurosa".

Luego del análisis de los antecedentes y de las diligencias investigativas, el sumario sanitario podría concluir con una multa para el establecimiento, que sería entre 0,1 y 1.000 UTM (más de $70 millones).