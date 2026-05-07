Metro de Santiago informa cierre de cuatro estaciones de la Línea 5

07 may. 2026 - 18:49 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la tarde de este jueves un problema en su servicio, luego del cierre de cuatro estaciones de la Línea 5 por la presencia de una persona en la vía.

Las paradas que actualmente no están disponibles son Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol y Montetabor. Es decir, el trayecto solo está habilitado desde Las Parcelas hasta Vicente Valdés.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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