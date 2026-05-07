Bono Pad vasectomía: Esto paga el paciente

07 may. 2026 - 19:00 hrs.

La vasectomía es un procedimiento médico que ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos. Por fortuna, hay bono pad, de Fonasa, que trata de forma integral esta intervención.

La también llamada esterilización masculina o anticoncepción quirúrgica masculina, se realiza con el objetivo de obstruir o eliminar un segmento de ambos vasos deferentes y, por consiguiente, impedir que los espermatozoides se trasladen de los testículos a los conductos eyaculatorios.

Según Fonasa, para acceder al bono de este procedimiento quirúrgico electivo y ambulatorio se requiere que la entidad elegida por el paciente cuente con la prestación en convenio.

El establecimiento de salud debe entregar al paciente o a su representante el Programa de Atención de Salud para que sea valorado y pagado en cualquiera de las sucursales del ente gubernamental. También se entrega el Bono de Atención de Salud emitido en la sucursal que debe ser entregado en la entidad antes de la intervención.

Esto paga el paciente por el Bono pad vasectomía

El copago que deben realizar los pacientes por concepto del bono pad vasectomía es por un total de 426.800 y el trámite se realiza bajo el código de prestación 2502022.

Como en todas las prestaciones de esta modalidad, el pago que hace el afiliado cubre de forma integral los requerimientos del procedimiento médico y del paciente.

¿Cuáles son las condiciones de este bono?

En este caso particular, se incluyen el día cama de Observación para el mayor porcentaje de casos. Sin embargo, se incluye un día de cama en unidades médico quirúrgicas, de acuerdo a la necesidad clínica del paciente y a la indicación médica.

El convenio aplica solo para instituciones, pues requiere Pabellón de Cirugía Mayor debido a que en el mayor porcentaje de los casos necesita Anestesia Raquídea.

Esta intervención bilateral, amerita asesoramiento preoperatorio, que incluya métodos alternativos de anticoncepción, tasas de complicación y fracaso y la necesidad de análisis de semen postoperatorio.

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