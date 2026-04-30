Metro de Santiago está en búsqueda de trabajadores: ¿Cuáles son las vacantes y cómo postular?

30 abr. 2026 - 18:00 hrs.

Metro de Santiago cuenta con una amplia presencia en la capital chilena, debido a la extensión de su red. Es por esta razón que cada cierto tiempo está en la búsqueda de personas que quieran unirse a sus filas para desempeñar diversas labores, no solo relacionadas con transporte, sino también con otros rubros.

A través del portal Trabajando.com, la empresa publica vacantes para distintos puestos, explicando el perfil que buscan y el rol que deben cumplir una vez que sean seleccionados.

¿A qué puestos de trabajo puedo postular?

A continuación, te dejamos un listado de las principales vacantes de empleo en Metro de Santiago, hasta este jueves 30 de abril:

Ingeniero/a proyectos (control presupuesto)

Ingeniero/a calidad de servicio

Ingeniero/a optimización (eficiencia energética)

Operador maquinaria vías (plazo fijo)

Inspector técnico de contratos

Técnico depanaje - sistemas

Jefe/a proyecto ingeniería obras civiles - proyectos operacionales

Inspector/a soldadura

Ingeniero/a de especialidad, entre otros.

Puedes hacer clic aquí para ver todas las ofertas disponibles.

¿Cómo postular?

Para postular, es necesario que tengas una cuenta activa en el mencionado portal de empleo. Una vez que tengas clara la vacante a la que quieres acceder, debes presionar el botón en tu derecha que dice "Postular".

Acto seguido, se desplegará un formulario que tendrás que llenar, el cual le servirá a tu eventual empleador para continuar con el proceso.

Cuando termines el procedimiento de manera online, en caso de haber recibido tu postulación, Metro debería ponerse en contacto contigo para una entrevista.

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