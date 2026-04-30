Juicio por la muerte de Maradona: Psicólogo asegura que el "10" tenía trastorno bipolar y rasgos narcisistas

30 abr. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del juicio que se desarrolla en Argentina por la muerte del exfutbolista Diego Maradona, el psicólogo imputado Carlos Díaz afirmó este jueves que el fallecido padecía un trastorno bipolar y narcisista de la personalidad, además de adicciones crónicas.

Se trata de una de las primeras veces que se expone públicamente un diagnóstico de salud mental de esta magnitud sobre el campeón del mundo con Argentina en 1986, aunque sus problemas de adicción, particularmente a la cocaína y el alcohol ya eran de conocimiento público.

Declaraciones del psicólogo

El profesional declaró ante el tribunal que "existe un cuadro" compuesto por estas tres condiciones, las que describió como enfermedades de carácter permanente. Según relató, trató a Maradona durante los 29 días previos a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Durante su testimonio, Díaz explicó que cercanos al exastro del fútbol argentino le comentaron que sus consumos estaban estrechamente ligados a su vida deportiva. "Cuando había logros, consumía, y cuando enfrentaba frustraciones, no sabía cómo manejarlas", sostuvo.

Bajo esa línea, recordó el día en que conoció a Maradona, el 26 de octubre del año 2020. Según relató, lo encontró sentado en un sillón bebiendo vino, una imagen que le generó un fuerte impacto en lo personal.

“Me recordó a mi padre, que también era alcohólico y había fallecido hace unos meses”, confesó ante el tribunal. Pese a ello, aseguró que el exjugador mostraba una intención genuina de cambiar su estilo de vida.

El juicio busca determinar responsabilidades tras muerte de Maradona

El proceso judicial se lleva a cabo en San Isidro, a unos 30 kilómetros de Buenos Aires, y tiene como objetivo establecer responsabilidades en la muerte del exdeportista, quien falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras se recuperaba de una neurocirugía.

Entre los sospechosos, hay siete profesionales de la salud: un médico, una psiquiatra, un psicólogo y personal de enfermería, acusados de homicidio con dolo eventual, es decir, que habrían sido conscientes de que su actuar podía ocasionar la muerte del paciente.

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