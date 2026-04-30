Baterías portátiles bajo la lupa de las aerolíneas: Esta es la cantidad de "power banks" que puedes llevar en un avión

30 abr. 2026 - 19:13 hrs.

¿Qué pasó?

En un esfuerzo por elevar los estándares de seguridad aérea y minimizar los riesgos de incidentes vinculados a baterías de litio, las aerolíneas a nivel global implementaron nuevas y estrictas restricciones para el traslado y uso de baterías portátiles o power banks.

Estas medidas, que entraron en vigencia a finales de marzo de 2026 bajo las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la IATA, cambian significativamente la forma en que los pasajeros deben gestionar su energía portátil durante un viaje.

¿Por qué las Power Banks están bajo la lupa?

Las baterías de litio son consideradas "mercancías peligrosas". Según datos de la IATA, el 44% de los pasajeros viaja con una power bank.

Si bien son seguras en condiciones normales, un embalaje inadecuado o daños estructurales pueden provocar cortocircuitos o sobrecalentamientos difíciles de controlar a gran altura. Por ello, las nuevas normativas buscan estandarizar su manejo.

Las nuevas reglas de oro para las baterías portátiles

Si planeas volar próximamente, estas son las exigencias que deberás cumplir:

Límite de unidades : Cada pasajero tiene permitido transportar un máximo de dos power banks. A diferencia de años anteriores, donde la fiscalización era más laxa, ahora se aplicará un control estricto sobre el número de dispositivos por persona.

: Cada pasajero tiene permitido transportar un máximo de dos power banks. A diferencia de años anteriores, donde la fiscalización era más laxa, ahora se aplicará un control estricto sobre el número de dispositivos por persona. Prohibición de carga en vuelo : Una de las medidas más drásticas es la prohibición de recargar la propia power bank utilizando los puertos USB o enchufes del asiento del avión. Además, se restringe el uso de estas baterías para cargar otros dispositivos (como celulares o tablets) durante las fases críticas del vuelo: rodaje, despegue y aterrizaje.

: Una de las medidas más drásticas es la prohibición de recargar la propia power bank utilizando los puertos USB o enchufes del asiento del avión. Además, se restringe el uso de estas baterías para cargar otros dispositivos (como celulares o tablets) durante las fases críticas del vuelo: rodaje, despegue y aterrizaje. Ubicación estratégica : Las baterías portátiles deben ir siempre en el equipaje de mano. Está estrictamente prohibido enviarlas a la bodega del avión. Durante el vuelo, deben guardarse bajo el asiento delantero o en el lugar designado por la aerolínea, evitando los compartimentos superiores de maletas.

: Las baterías portátiles deben ir siempre en el equipaje de mano. Está estrictamente prohibido enviarlas a la bodega del avión. Durante el vuelo, deben guardarse bajo el asiento delantero o en el lugar designado por la aerolínea, evitando los compartimentos superiores de maletas. Protección contra cortocircuitos: Cada batería debe estar protegida individualmente. Se recomienda mantenerlas en su embalaje original o, en su defecto, cubrir los terminales con cinta aislante o guardarlas en bolsas plásticas individuales.

Restricciones por capacidad (Wh)

La capacidad de la batería es determinante. Los pasajeros pueden llevar hasta dos dispositivos de hasta 100 Wh (vatios-hora) sin autorización previa.

Para aquellas baterías que superen este límite, el viajero deberá gestionar un permiso especial con la aerolínea antes del embarque, de lo contrario, el artículo podría ser confiscado.

Recomendaciones de seguridad (IATA)

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo sugiere a los viajeros "viajar ligero", llevando solo la energía estrictamente necesaria. Asimismo, se insta a los pasajeros a alertar de inmediato a la tripulación si notan que su dispositivo emite humo, se calienta en exceso o presenta daños visibles.

Estas actualizaciones buscan que la creciente masificación de estos equipos no comprometa la integridad de los vuelos nacionales e internacionales.